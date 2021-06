Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » (C. consom. art. L 341-2 ancien ; désormais art. L 331-1 et L 343-1).

L’acte par lequel une personne physique se porte caution d’un prêt bancaire est établi en deux exemplaires, l’un remis à la caution, l’autre à la banque. Poursuivie en paiement, la caution invoque la nullité de son engagement, produisant l’exemplaire qu’elle détient et dont la mention manuscrite n’est pas conforme aux exigences légales. La banque se prévaut alors de l’exemplaire de l’acte en sa possession qui, lui, est conforme.

La cour d’appel de Limoges annule le cautionnement : dans l’acte produit par la caution, la mention manuscrite ne comporte pas le mot « caution », ce qui en affecte le sens et la portée ; il importait peu que la banque détienne un autre exemplaire de l'acte comportant l'intégralité de la mention légale, dès lors que la mention était incomplète sur l’un des exemplaires et que la différence qui en résultait avec la mention légale était déterminante et n'avait pas permis à la caution de prendre la pleine mesure de la nature et de la teneur de son engagement.

Cassation de cette décision par la Haute Juridiction : le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis et la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier.