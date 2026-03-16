L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 dernières années précédant la rupture du contrat. Dès lors, la cour d'appel qui constate que la rupture du contrat de travail est intervenue le 20 août 2020 ne peut pas limiter le montant de rappel de salaire dû par l'employeur au titre de la prime de productivité à une période non prescrite de janvier 2018 à août 2020, soit 3 ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, mais doit en déduire que la demande en paiement peut porter sur l'intégralité des sommes dues au titre de des 3 années précédant la rupture (Cass. soc. 11-3-2026 n° 24-13.123 F-B).