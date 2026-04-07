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Patrimoine

[WEBINAIRE] GenIA-L en pratique - Exploiter l'IA pour accroître l'efficacité de l'office notariale

Publié le 07/04/2026
webinaire-notaire-avril.png

© Lefebvre Dalloz

L’intelligence artificielle s’impose désormais dans les études notariales, transformant en profondeur les pratiques professionnelles des notaires. Pour accompagner cette évolution, Lefebvre Dalloz a développé GenIA-L, un assistant d’IA juridique

Lors de ce webinaire, Maître Jean-Charles Tassel, partagera son retour d’expérience sur l’utilisation de GenIA-L : 

- Rédaction accélérée de consultations patrimoniales 

– Génération instantanée de projets de délibérations 

– Analyse argumentée de courriers complexes 

– Synthèses prêtes pour les rendez-vous clients

Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
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