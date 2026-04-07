L’intelligence artificielle s’impose désormais dans les études notariales, transformant en profondeur les pratiques professionnelles des notaires. Pour accompagner cette évolution, Lefebvre Dalloz a développé GenIA-L, un assistant d’IA juridique.

Lors de ce webinaire, Maître Jean-Charles Tassel, partagera son retour d’expérience sur l’utilisation de GenIA-L :

- Rédaction accélérée de consultations patrimoniales

– Génération instantanée de projets de délibérations

– Analyse argumentée de courriers complexes

– Synthèses prêtes pour les rendez-vous clients

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