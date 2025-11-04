Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] La paix est impossible sans la Justice

Le colonel Éric Émeraux, ancien directeur de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), partage son engagement et son expérience unique au micro de ce podcast. Des enquêtes internationales majeures, comme l’identification du financier du génocide rwandais Félicien Kabuga, à la coopération policière transfrontalière, il revient sur les succès, les défis et les enjeux de la poursuite des criminels de guerre. Un témoignage rare sur la justice internationale, la traque des fugitifs et la conviction profonde que, face aux pires crimes, « il n’y a pas de paix sans justice ».