[PODCAST] Quelles sont les causes et les conséquences de la désaffection syndicale ?

Dans cet épisode, le professeur Teyssié - président honoraire et professeur émérite de l’Université Paris-Panthéon-Assas, auteur de nombreux ouvrages en droit du travail et en droit civil - répond à Maître Lucien Flament et à Emmanuel de Robillard sur les causes et conséquences de la désaffection syndicale.