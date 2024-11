[PODCAST] Le mentorat bénévole entre avocats

Ce podcast est destiné aux avocat(e)s récemment entrés dans la profession, à celles et ceux qui la rejoindront prochainement et à tout avocat qui souhaiterait comprendre les grands enjeux qui traversent actuellement sa profession. Dans cet épisode, Laurent Montant reçoit Clara Fenniri et Christophe Delaisement, avocats et co-fondateurs d'Avo'Mentor, une association qui promeut le mentorat bénévole entre avocats.