With your agreement, we and our 941 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers
Particuliers

[PODCAST] « Quid Juris » – Peut-on vraiment réguler Shein ?

Cette semaine, Laurent Neumann reçoit Juliette Sénéchal, Professeur à l’Université de Lille, pour revenir sur le scandale Shein. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils agir face à la plateforme ? Peut-elle être suspendue ? Comment contrôler et garantir sa conformité aux obligations réglementaires ?

Publié le 18/11/2025
quoti-20251118-podcast-juriste.png

@Leclubdesjuristes

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Particuliers
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

Aller plus loin

Navis Droit des affaires
particuliers -

Navis Droit des affaires

Votre solution documentaire experte dédiée au droit des affaires
à partir de 294,75 € HT/mois
Je découvre
Mémento Assemblées générales 2025/2026
particuliers -

Mémento Assemblées générales 2025/2026

Ayez les bons réflexes pour préparer et tenir vos assemblées en toute sécurité
215,00 € TTC
Je découvre

A lire aussi

les-questions-les-plus-posees-aux-collectivites.png
Particuliers

[LIVRE BLANC] Les questions les plus posées aux collectivités

quoti-20220330-semaine-penale.jpg
Particuliers

La semaine de l’actualité pénale

Le pôle pénal des Editions Lefebvre Dalloz a sélectionné pour vous l’actualité marquante de ces dernières semaines.
quoti-20251103-podcast-semaine.jpg
Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] La paix est impossible sans la Justice

Le colonel Éric Émeraux, ancien directeur de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité, les génocides et les crimes de guerre (OCLCH), partage son engagement et son expérience unique au micro de ce podcast. Des enquêtes internationales majeures, comme l’identification du financier du génocide rwandais Félicien Kabuga, à la coopération policière transfrontalière, il revient sur les succès, les défis et les enjeux de la poursuite des criminels de guerre. Un témoignage rare sur la justice internationale, la traque des fugitifs et la conviction profonde que, face aux pires crimes, « il n’y a pas de paix sans justice ».