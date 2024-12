[PODCAST] Violence au travail

Ce podcast est destiné aux avocat(e)s récemment entrés dans la profession, à celles et ceux qui la rejoindront prochainement et à tout avocat qui souhaiterait comprendre les grands enjeux qui traversent actuellement sa profession. Dans cet épisode, Laurent Montant reçoit Olivia Coppin, Fondatrice des Bons Codes mais aussi formatrice, coach et enseignante pour parler de violence au travail... mais pas seulement !