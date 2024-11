Réédition de l'édition originale du Code civil des Français de 1804 (an XII), codification napoléonienne s'il en est, cette réédition permettra un accès à la rédaction de 1804. Avec plus de 2000 articles, le lecteur pourra ainsi découvrir le profil de ce code ainsi que son contenu en 1804 : Véritable législation pour bons pères de famille, il constitue aussi un bréviaire pour les propriétaires. Code ouvert à l'interprétation du juge, car il contient peu de principes philosophiques et ne multiplie pas les définitions, il est aussi un code systématique, organisé, « un ensemble complet, ordonné et cohérent, fruit de l’expérience historique ». Véritable constitution civile de la France, « 220 ans après le caractère intemporel du Code est toujours exceptionnel : toutes sortes de situations nouvelles peuvent encore être réglées par ces vieux textes... »

Cette réédition est préfacée par Pierre-Yves Gautier, directeur de l'Ecole de droit de l'Université Paris 2 Panthéon Assas.

