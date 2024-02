Particuliers

[LIVRE BLANC] Les 10 questions les plus posées par les collectivités

1983-2023. 40 ans séparent ces deux dates depuis les lois refondatrices de la décentralisation en France. Cet anniversaire est l’occasion pour les équipes de L’appel expert et des rédactions Lefebvre Dalloz de revenir sur quelques-uns des nombreux sujets d’interrogation en 2023 des collectivités territoriales. Par une sélection de dix questions articulées autour de trois thématiques (organisation et fonctionnement ; élus et agents ; gestion et aménagement du territoire), nous vous apportons notre expertise par des réponses concrètes pour mieux vous informer et vous accompagner au quotidien.