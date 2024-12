Contrats de travail aidés

Aide financière

- 2 000 € pour l’embauche d’un chômeur de 45 ans et plus à temps plein (au prorata pour un temps partiel) - 2 000 € pour l’embauche d’un chômeur indemnisé d’au moins 26 ans - 4000 € pour l’embauche d’un même salarié dans le cadre d’un parcours d’insertion à temps plein (au prorata pour un temps partiel et en fonction de la durée effective du contrat) - 814 € par accompagnement et en année pleine, portée à 1 400 € pour les bénéficiaires d'un minima social, certaines personnes isolées ou en difficulté ou les personnes orientées par un prescripteur habilité (GEIQ) - 6000 € pour l’embauche, entre le 1-1-2023 et le 31-12-2024, d’un salarié de moins de 30 ans préparant un diplôme ou titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un master. Aide versée au titre de la première année d’exécution du contrat.