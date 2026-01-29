Prestations d'accueil du jeune enfant

(Période du 1-1 au 31-12-2026 - plafond à comparer avec le revenu net imposable 2024)

(% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales égale à 474,37 € au 1-4-2025)

Montant mensuel en € (avant déduction CRDS de 0,5%) du 1-4-2025 au 31-3-2026

Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PrePare) (1)



- taux plein

- durée d'activité au plus égale à 50 % de la durée légale du travail

- durée d'activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail

458,34



296,29



170,92

96,62 %



62,46 %



36,03 %