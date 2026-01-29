With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social
Social - Prestations familiales

Prestations d'accueil du jeune enfant

29/01/2026

Nature des prestations

Situation

Montant mensuel en € (avant déduction CRDS de 0,5%) du 1-4-2025 au 31-3-2026

Calcul

(% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales égale à 474,37 € au 1-4-2025)

Plafond annuel de ressources

(Période du 1-1 au
31-12-2026 - plafond à comparer avec le revenu net imposable 2024)

Prime à la naissance

  

1 089,87

229,75 %

 



 
- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 37 118 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 44 542 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 8 908 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 11 936 €.

 

Prime à l'adoption

  

2 179,73

459,5 %

Allocation de base

Allocation à taux partiel



98,79

 

 20,825 %

 


- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 37 118 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 44 542 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 8 908 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 11 936 €

Allocation à taux plein



197,58

 

 41,65 %

 


- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 31 066 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 37 279 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 7 456 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 9 989 €.

Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PrePare) (1)


- taux plein
- durée d'activité au plus égale à 50 % de la durée légale du travail
- durée d'activité supérieure à 50 % et au plus égale à 80 % de la durée légale du travail

458,34

296,29

170,92

96,62 %

62,46 %

36,03 %

Pas de conditions de ressources

Majoration de la PrePare

 

749,17

157,93 %

Pas de conditions de ressources

Pajemploi

(complément de libre choix du mode de garde)

 Age de l'enfant

 

 

 

 Emploi direct

 

 

 

-de 0 à 3 ans

 540,97

114,04 %

 Revenus ≤ 24 333 € (2)

 - 3 à 6 ans

270,49

57,02 % (4)

 - de 0 à 3 ans

341,12

71,91 %

 Revenus > 24 333 € (3) et ≤ 54 075 € (3)

 - 3 à 6 ans

170,58

35,96 % (4)

 - de 0 à 3 ans

204,64

43,14 %

 Revenus > 54 075 € (3)

 - 3 à 6 ans

102,32

21,57 % (4)

 Association ou entreprise :

 

 

 

Association ou entreprise : assistante maternelle
- de 0 à 3 ans

818,62

 172,57 %

 Revenus ≤ 24 333 € (2)

 - 3 à 6 ans

409,31

 

 - de 0 à 3 ans

682,19

143,81 %

 Revenus > 24 333 € (3) et ≤ 54 075 € (3)

 - 3 à 6 ans

341,10

 

 - de 0 à 3 ans

545,76

115,05 %

 Revenus >54 075 € (3)

 - 3 à 6 ans

272,88

 

Association ou entreprise : garde à domicile ou micro-crèche

- de 0 à 3 ans

989,20

 208,53 %

 Revenus ≤ 24 333 € (2)

 - 3 à 6 ans

494,60

 

 - de 0 à 3 ans

852,73

179,76 %

 Revenus > 24 333 € (2) et ≤ 54 075 € (3)

 - 3 à 6 ans

426,37

 

 - de 0 à 3 ans

716,30

 151 %

 Revenus > 54 075 € (3)

 

- 3 à 6 ans

 358,15

(1) Il s’agit de montants maximaux.
(2) Ce montant, applicable pour un enfant, est porté à 27 786 € pour 2, à 31 239 € pour 3 (+3 453 € au-delà de 3 enfants).
(3) Ce montant, applicable pour un enfant, est porté à 61 751 € pour 2, à 69 427 € pour 3 (+7 676 € au-delà de 3 enfants).
(4) Le montant est égal à la moitié du complément servi pour un enfant âgé de moins de 3 ans.

