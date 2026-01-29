Prestations d'accueil du jeune enfant

With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.
Nature des prestations
Situation
Montant mensuel en € (avant déduction CRDS de 0,5%) du 1-4-2025 au 31-3-2026
Calcul
(% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales égale à 474,37 € au 1-4-2025)
Plafond annuel de ressources
(Période du 1-1 au
Prime à la naissance
1 089,87
229,75 %
- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 37 118 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 44 542 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 8 908 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 11 936 €.
Prime à l'adoption
2 179,73
459,5 %
Allocation de base
Allocation à taux partiel
20,825 %
- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 37 118 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 44 542 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 8 908 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 11 936 €
Allocation à taux plein
41,65 %
- 1er enfant à naître ou 1 enfant : 31 066 €
- 2 enfants à naître ou 2 enfants : 37 279 €
- par enfant supplémentaire né ou à naître : 7 456 €
- majoration pour double activité et pour les allocataires isolés : 9 989 €.
Prestation partagée d'éducation de l'enfant (PrePare) (1)
458,34
96,62 %
Pas de conditions de ressources
Majoration de la PrePare
749,17
157,93 %
Pas de conditions de ressources
Pajemploi
(complément de libre choix du mode de garde)
Age de l'enfant
Emploi direct
-de 0 à 3 ans
540,97
114,04 %
Revenus ≤ 24 333 € (2)
- 3 à 6 ans
270,49
57,02 % (4)
- de 0 à 3 ans
341,12
71,91 %
Revenus > 24 333 € (3) et ≤ 54 075 € (3)
- 3 à 6 ans
170,58
35,96 % (4)
- de 0 à 3 ans
204,64
43,14 %
Revenus > 54 075 € (3)
- 3 à 6 ans
102,32
21,57 % (4)
Association ou entreprise :
Association ou entreprise : assistante maternelle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Association ou entreprise : garde à domicile ou micro-crèche
- de 0 à 3 ans
989,20
208,53 %
Revenus ≤ 24 333 € (2)
- 3 à 6 ans
494,60
- de 0 à 3 ans
852,73
179,76 %
Revenus > 24 333 € (2) et ≤ 54 075 € (3)
- 3 à 6 ans
426,37
- de 0 à 3 ans
716,30
151 %
Revenus > 54 075 € (3)
- 3 à 6 ans
358,15
(1) Il s’agit de montants maximaux.
(2) Ce montant, applicable pour un enfant, est porté à 27 786 € pour 2, à 31 239 € pour 3 (+3 453 € au-delà de 3 enfants).
(3) Ce montant, applicable pour un enfant, est porté à 61 751 € pour 2, à 69 427 € pour 3 (+7 676 € au-delà de 3 enfants).
(4) Le montant est égal à la moitié du complément servi pour un enfant âgé de moins de 3 ans.