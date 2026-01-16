Retraite complémentaire Agirc-Arrco

With your agreement, we and our 960 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.
Cotisations de base
|
Assiette
|
Taux appelés (1)
|
Taux de calcul des points
|
Part salariale
|
Part patronale
|
Total
|Tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la sécurité sociale, soit de 0 à 4005 €)
|3,15 %
|4,72 %
|7.87 %
|6,20 %
|Tranche 2 (salaire compris entre un et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit de 4 005 à 32 040 €)
|8.64 %
|12,95 %
|21,59 %
|17,00 %
|
(1) Un pourcentage d'appel, fixé à 127 %, est appliqué aux taux de la cotisation de base, sans que les sommes correspondantes entraînent l'inscription de points aux comptes des adhérents.
Contributions d'équilibre
|
|
Contribution d'équilibre général (CEG)
|
Contribution d'équilibre technique (CET)(1)
|T1
|T2
|T1 et T2
|
Part patronale
|
1,29
|
1,62
|
0,21
|
Part salariale
|
0,86
|
1,08
|
0,14
|Total
|2,15
|2,70
|0,35
|(1) Contribution applicable pour les participants dont la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale
Valeurs de service du point Agirc-Arrco
|Du 1/11/2019 au 31/10/2021
|Du 1/11/2021 au 31/10/2022
|Du 1/11/2022 au 31/10/2023
|Du 1/11/2023 au 31/10/2024
|Du 1/11/2024 au 31/10/2026
|1,2714 €
|1,2841
|1,3498
|1,4159
|1,4386
Valeurs d’achat du point Agirc-Arrco
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|17,3982 €
|17,3882 €
|17,4316 €
|18,7669 €
|19,6321 €
|20,1877 €
|20,1877 €