Social - Retraites

Retraite complémentaire Agirc-Arrco

16/01/2026

Cotisations de base

 

Assiette

Taux appelés (1)

Taux de calcul des points

Part salariale

Part patronale

Total
Tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la sécurité sociale, soit de 0 à 4005 €) 3,15 % 4,72 % 7.87 % 6,20 %
Tranche 2 (salaire compris entre un et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit de 4 005 à 32 040 €) 8.64 % 12,95 % 21,59 % 17,00 %

(1) Un pourcentage d'appel, fixé à 127 %, est appliqué aux taux de la cotisation de base, sans que les sommes correspondantes entraînent l'inscription de points aux comptes des adhérents.

 

Contributions d'équilibre


 

Contribution d'équilibre général (CEG)

Contribution d'équilibre technique (CET)(1)
T1  T2  T1 et T2

Part patronale

1,29

1,62

0,21

Part salariale

0,86

1,08

0,14
Total 2,15 2,70 0,35
(1) Contribution applicable pour les participants dont la rémunération excède le plafond de la sécurité sociale

 

Valeurs de service du point Agirc-Arrco

Du 1/11/2019 au 31/10/2021 Du 1/11/2021 au 31/10/2022 Du 1/11/2022 au 31/10/2023 Du 1/11/2023 au 31/10/2024 Du 1/11/2024 au 31/10/2026
1,2714 € 1,2841 1,3498 1,4159 1,4386

 

Valeurs d’achat du point Agirc-Arrco

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
17,3982 € 17,3882 € 17,4316 € 18,7669 € 19,6321 € 20,1877 € 20,1877 €
