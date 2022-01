Un particulier conclut plusieurs contrats de construction de maisons individuelles (CCMI) avec fourniture de plan. Une garantie de livraison est souscrite auprès d’une société. Se plaignant de l’inachèvement des maisons, le maître de l’ouvrage obtient la condamnation du constructeur à faire exécuter les travaux nécessaires pour livrer les maisons en état d’achèvement. La société garante est ensuite condamnée à faire terminer les travaux en vue de la livraison. Après expertise révélant notamment un défaut d’altimétrie, une absence de chaînage horizontal et l’absence de construction sur terre-plein, le maître de l’ouvrage assigne le garant en demandant la « déconstruction-reconstruction » des maisons et la réalisation des travaux nécessaires à la livraison de maisons strictement conformes aux stipulations contractuelles.

La cour d’appel rejette sa demande, estimant que les non-conformités invoquées étaient soit non établies, soit dénuées de gravité, et que le respect des règles de l’art et de la réglementation était assuré après réalisation des travaux ordonnés.

La Cour de cassation confirme. La demande tendant à la démolition et à la reconstruction des maisons, qui se heurte au principe de proportionnalité des réparations au regard de l’absence de conséquences dommageables des non-conformités, doit être rejetée.