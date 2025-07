Près de 4 ans après la création de l’IERDJ et plus de 30 ans après les premières initiatives fondatrices, ce nouveau nom incarne les valeurs de l’Institut, ainsi que l’impact de l’action de Robert Badinter pour faire progresser les connaissances scientifiques et la réflexion dans tous les domaines concernant le droit et la justice. Figure emblématique du droit, Robert Badinter a toujours défendu une justice éclairée et profondément humaine.

« Nous avons tous conscience de la portée symbolique de ce nouveau nom qui s’inscrit dans l’héritage intellectuel et juridique que Robert Badinter a défendu toute sa vie. Robert Badinter était déjà membre d’honneur de l’Institut depuis sa création. Il a toujours été extrêmement engagé en faveur d'un lieu propice à la réflexion et à la recherche concernant tous les domaines du droit et de la justice. Il était intraitable sur la qualité et le caractère indépendant des travaux qui devaient y être conduits. Il nous a beaucoup mobilisés pour entamer une réflexion plus prospective sur les enjeux contemporains du droit et de la justice. C'est un nom qui nous engage et que nous sommes fiers de porter » déclare Valérie Sagant, directrice de l’Institut Robert Badinter.

Continuité des missions, renouvellement de l’identité Actuellement présidé par Christophe Soulard, Premier président de la Cour de cassation, l’Institut Robert Badinter agit pour :

• Soutenir la recherche pluridisciplinaire sur les enjeux contemporains du droit et de la justice

• Nourrir les débats publics en croisant les savoirs académiques, les pratiques professionnelles et les besoins institutionnels

• Favoriser les échanges entre chercheurs, chercheuses, professionnelles et professionnels du droit et de la justice, responsables des politiques publiques et l’ensemble de la société civile

• Contribuer à la formation et à l’information des acteurs et actrices du monde judiciaire et du grand public

« La nécessité d’un espace permettant de penser le droit et la justice dans leur complexité avec sérénité et recul s’avère incontournable. C’est ce que permet l’Institut Robert Badinter, en offrant à la fois un lieu de réflexion scientifique et un espace d’échanges entre les praticiens, les chercheurs et l’ensemble des acteurs de la justice. Ce nouveau nom nous honore et nous oblige. » souligne Christophe Soulard.

A propos de l’Institut Robert Badinter

L’Institut Robert Badinter (anciennement Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice - IERDJ) a pour mission de nourrir la connaissance et les échanges sur le droit et la justice en lançant des réflexions originales et prospectives, en finançant et en accompagnant des travaux de recherche et en diffusant largement les connaissances sur les normes, la régulation et le fonctionnement de la justice, toutes disciplines scientifiques confondues. 4 Groupement d’intérêt public créé en 2022, l’Institut Robert Badinter est issu de la fusion de l’Institut des hautes études sur la justice et de la Mission de recherche droit et justice, deux entités internationalement reconnues.

