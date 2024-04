La Plateforme, grande école du numérique pour tous, et FROJAL, actionnaire principal du groupe européen Lefebvre Sarrut, sont fiers d’annoncer leur partenariat stratégique pour la création de Cybersup, nouvelle institution d’enseignement supérieur dédiée à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle, dès la rentrée de septembre 2024.

La cyber criminalité et la cyber malveillance, dont les enjeux techniques et réglementaires font l’actualité, n’ont jamais été aussi préoccupantes pour l’économie et la société française. Face à ces menaces, les entreprises expriment un besoin croissant de professionnels complets et aguerris, capables de relever des défis complexes. Ainsi, en 2022, le Secrétariat d’Etat au Numérique estimait que 37 000 emplois additionnels seraient créés dans la cybersécurité en 3 ans.

L’école Cybersup formera ces profils incontournables aux compétences de pointe, à la croisée de l’informatique et du réglementaire : elle combinera ainsi l’excellence de la pédagogie projet active développée par La Plateforme depuis 2019 avec l’expertise reconnue de Lefebvre Dalloz (marque française du groupe Lefebvre Sarrut) dans le domaine réglementaire, en particulier dans le droit du numérique. Dotés d’une vision 360°, les étudiants formés par Cybersup intègreront toutes les dimensions des enjeux de développement des entreprises et déploieront leur expertise dans des métiers de consultants, auditeurs, RSSI (responsable sécurité des systèmes d’information), DPO (Data Protection Officer) et développeurs.

L’école Cybersup bénéficiera du soutien actif de ses premiers parrains de promotion, Denis Payre (serial entrepreneur et co-fondateur du groupe Business Objects) et Benoit Sillard (serial entrepreneur et président du Conseil de Surveillance du groupe européen Lefebvre Sarrut, maison-mère de l’acteur français Lefebvre Dalloz).

La Plateforme et FROJAL invitent les étudiants passionnés par la technologie à rejoindre Cybersup. Les inscriptions débuteront dès le mois prochain. L’École installera son premier campus à proximité immédiate du Campus Cyber, entre Paris et La Défense. Elle ouvrira ses portes à la rentrée de septembre 2024, avec un cursus dédié aux futurs DPO et une 3e année de Bachelor (B3) en cybersécurité.

Pour en savoir plus :

Cybersup, Ecole Supérieure de cybersécurité et d’IA

1ère rentrée : octobre 2024

Formations proposée en septembre 24 : B3 cybersécurité et cursus DPO

www.Cybersup.ai