[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Le recrutement au sein des cabinets

Ce podcast est destiné aux avocat(e)s récemment entrés dans la profession, à celles et ceux qui la rejoindront prochainement et à tout avocat qui souhaiterait comprendre les grands enjeux qui traversent actuellement sa profession. Dans cet épisode, Manon Terrier reçoit Caroline Monroe - chasseuse de tête et fondatrice du cabinet Chasse à cour - pour dévoiler les arcanes du recrutement au sein des cabinets.