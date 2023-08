[PODCAST] Protéger et défendre les animaux : le combat de deux avocates en droit animalier

Les animaux aussi, ont des droits. De récentes avancées législatives en faveur des animaux permettent aux avocats en droit animalier de mieux les défendre, mais le combat est loin d'être gagné. Retour sur ces avancées et sur la manière dont le législateur aurait pu aller plus loin avec Céline Peccavy, avocate au Barreau de Versailles et Olivia Symniacos, avocate au Barreau d'Annecy et fondatrice du cabinet Animalex.