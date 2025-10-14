Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] [# 1] « Assurer la confiance des citoyens dans la justice, c’est aussi la manière dont on les traite ! », interview de P. Ghaleh-Marzban

« Un des fondements démocratiques de notre société, c’est la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire ». Comment faire face à la crise de confiance qui frappe la justice ? Comment l’intelligence artificielle peut-elle aider la justice à faire face à l’engorgement des tribunaux ? Quels nouveaux défis la lutte contre la criminalité organisée présente-elle pour le juge ? Dans ce premier épisode inédit du podcast La Nuit du Droit - La parole est à la défense du droit, Peimane Ghaleh-Marzban - président du tribunal judiciaire de Paris - livre ses réponses et sa vision au micro de Lefebvre Dalloz, partenaire de l’édition 2025 de La Nuit du Droit.