Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] La provenance d'une oeuvre d'art passée au crible

Dans cet épisode Anne-Sophie Nardon et Boris Bernabé, avocate et avocat en Droit du Marché de l’Art et du Patrimoine Culturel au sein du cabinet Borghese Associés, font le tour de la notion de provenance d'une oeuvre d'art.