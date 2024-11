Social - Social

Si l’offre de reclassement préalable est imprécise, le licenciement économique est abusif

L'offre de reclassement préalable au licenciement économique doit mentionner l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification. A défaut de l'une de ces mentions, l'offre est imprécise et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.