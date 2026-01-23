With your agreement, we and our 958 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Immobilier - Enquête publique

Une PPVE pour accélérer les projets de logements

Loi 2025-1129 du 26-11-2025 art. 2 : JO 27 texte n° 1

Publié le 23/01/2026
La loi de simplification du droit de l’urbanisme autorise, dans les territoires où l'accès au logement est particulièrement difficile (zones tendues et communes en forte croissance démographique), que soit fait usage de la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), en lieu et place de l'enquête publique qui serait requise (C. envir. art. L 123-19-11, al. 1 modifié). La solution s’applique pour autoriser le projet de réalisation de logements (C. envir. art. L 123-2, 1° modifié) ou pour faire évoluer le document d’urbanisme afin de permettre la réalisation du projet (C. envir. art. L 123-2, 2° modifié).

ImmobilierEnquête publique
