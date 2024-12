[VIDEO] Focus sur l'IA Act, le nouveau cadre juridique européen de l'IA

Le Règlement européen sur l'intelligence artificielle (IA ACT), en vigueur depuis le 1er août 2024, prévoit un déploiement progressif des mesures préconisées. Il régule à la fois les systèmes d’IA et les modèles d’IA à usage général en créant de nombreuses obligations à la charge des opérateurs (le fournisseur et son mandataire, le déployeur, l'importateur, le distributeur et le fabriquant). Le point dans cette vidéo.