[VIDEO] Rencontre avec deux avocates en droit animalier

Pourquoi devenir avocat en droit animalier ? Olivia Symniacos, avocate au Barreau d’Annecy, fondatrice du cabinet Animalex et Céline Peccavy, avocate au Barreau de Versailles, reviennent pour nous sur la genèse de leur vocation et sur la création de leur partenariat pour mieux défendre la cause animale.