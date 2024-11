[FORMATION] Reporting de durabilité : les IFRS pour toutes les entreprises, 100 % digitale et en direct

Le 13 novembre 2024 se tient la formation IFRS dans le cadre des Journées PwC des reportings. Retrouvez les points clés pour la clôture des comptes IFRS et notamment les impacts des plans de transition et de décarbonation sur les comptes et comment assurer la connectivité rapport de durabilité/états financier.