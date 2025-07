[LA VIDEO DE LA SEMAINE] 5 minutes d'arrêts en Pénal [#19]

La rédaction pénale présente dans ce nouvel épisode trois arrêts relatifs aux violences sexuelles, aux crimes contre l’humanité et à l’esclavage moderne. [Cette émission a été enregistrée juste avant la parution des lois des 13 juin visant à sortir la France du piège du narcotrafic, et du 23 juin visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents].