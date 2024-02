À l'occasion de cette nouvelle année, Lefebvre Dalloz et Artur'In vous ont préparé une masterclass exclusive le 14 mars 2024 à 18:00.

Nous reviendrons sur :

- Les tendances du digital

- Les bonnes pratiques réseaux sociaux pour les avocats

- Les nouvelles fonctionnalités à exploiter

L'objectif : lancez votre année et vous permettre de vous différencier en tant qu'avocat.

Car n'oubliez pas 44% des avocats utilisent les réseaux sociaux (dont LinkedIn) dans un but de développement de clientèle. Profitez de cette masterclass pour en savoir plus et prenez votre place sur les réseaux sociaux.

