15’ pour parler d’Europe - invité : Thierry Chopin

La France préside le Conseil de l’Union européenne pour 6 mois. A cette occasion, la Délégation des Barreaux de France et Lefebvre Dalloz s’associent pour vous proposer ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen.Dans ce podcast, Laurent Pettiti reçoit Thierry Chopin, Professeur de science politique à l'Université catholique de Lille, ESPOL et Conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors.