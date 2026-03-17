Une promesse de vente portant sur une maison d’habitation est signée. Le vendeur autorise ensuite l’acquéreur, en vertu d’une convention d’occupation à titre précaire, à occuper le bien à titre gratuit dans l’attente de la réitération de la vente en la forme authentique. Le vendeur cesse d’assurer la maison. Quelques jours après, la maison est détruite par un incendie. L’acquéreur renonce à la vente, comme le permet une clause de la promesse, et est indemnisé de ses dommages matériels par son assureur.

Le vendeur assigne l’acquéreur et son assureur pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent au coût des travaux de remise en état. Il estime que l’acquéreur est responsable des dommages causés par l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du Code civil qui prévoit une présomption de responsabilité de l’occupant en cas d’incendie.

L’assureur de l’acquéreur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du vendeur à lui payer le montant des indemnisations versées à l’acquéreur.

La cour d’appel de Montpellier rejette la demande du vendeur au motif que la présomption de responsabilité ne s’applique que lorsque les parties sont liées par un contrat de bail. En l’espèce, le vendeur a autorisé l’acquéreur à occuper la maison à titre gratuit jusqu’à la signature de l’acte de vente : l’acquéreur n’est pas soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil faute de contrepartie à l’occupation des lieux.

Les juges d’appel font droit à la demande reconventionnelle de l’assureur de l’acquéreur en condamnant le vendeur à lui payer le montant des indemnisations versées à l’acquéreur.

La Cour de cassation confirme la solution.