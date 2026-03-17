With your agreement, we and our 981 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposes:Personalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESGenIA-L : IA JuridiqueESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Avant-contrat
Immobilier - Avant-contrat

L’acquéreur qui occupe le bien gratuitement avant la vente n’est pas responsable en cas d’incendie

Le vendeur qui autorise l’acquéreur à occuper le bien à titre gratuit avant la réitération, en vertu d’une convention d’occupation à titre précaire, ne peut pas rechercher la responsabilité de l’acquéreur en cas d’incendie sur le fondement de l’article 1733 du Code civil.

Cass. 3e civ. 29-1-2026 n° 23-18.152 F-D

Publié le 17/03/2026
Par Séverine JAILLOT
quoti-20260317-immo.jpg

©Gettyimages

Une promesse de vente portant sur une maison d’habitation est signée. Le vendeur autorise ensuite l’acquéreur, en vertu d’une convention d’occupation à titre précaire, à occuper le bien à titre gratuit dans l’attente de la réitération de la vente en la forme authentique. Le vendeur cesse d’assurer la maison. Quelques jours après, la maison est détruite par un incendie. L’acquéreur renonce à la vente, comme le permet une clause de la promesse, et est indemnisé de ses dommages matériels par son assureur.

Le vendeur assigne l’acquéreur et son assureur pour obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent au coût des travaux de remise en état. Il estime que l’acquéreur est responsable des dommages causés par l’incendie sur le fondement de l’article 1733 du Code civil qui prévoit une présomption de responsabilité de l’occupant en cas d’incendie.

L’assureur de l’acquéreur sollicite à titre reconventionnel la condamnation du vendeur à lui payer le montant des indemnisations versées à l’acquéreur.

La cour d’appel de Montpellier rejette la demande du vendeur au motif que la présomption de responsabilité ne s’applique que lorsque les parties sont liées par un contrat de bail. En l’espèce, le vendeur a autorisé l’acquéreur à occuper la maison à titre gratuit jusqu’à la signature de l’acte de vente : l’acquéreur n’est pas soumis à la présomption de responsabilité de l’article 1733 du Code civil faute de contrepartie à l’occupation des lieux.

Les juges d’appel font droit à la demande reconventionnelle de l’assureur de l’acquéreur en condamnant le vendeur à lui payer le montant des indemnisations versées à l’acquéreur.

La Cour de cassation confirme la solution.

A noter :

Le locataire répond, au titre des dégradations ou pertes, de l'incendie à moins qu'il ne prouve, soit que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou de force majeure ou par vice de construction, soit que le feu a été communiqué par une maison voisine (C. civ. art. 1733). La présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire ne concerne que les rapports locatifs. Le propriétaire ne peut pas utilement invoquer cette disposition à l’encontre d’un sous-locataire (Cass. 3e civ. 17-7-1996 n° 94-16.590 : RJDA 11/96 n° 1300 ; Cass. 3e civ. 7-7-2016 n° 15-12.370 : BPIM 5/16 inf. 333) ou d’un nouveau locataire entré dans les lieux avant la prise d’effet du bail dès lors qu’il n’est pas établi qu’il existait une contrepartie pour cette période (Cass. 3e civ. 29-11-2000 n° 98-21.540 : RJDA 2/01 n° 130).

Dans l’arrêt commenté, le vendeur soutenait que la présomption de responsabilité devait s’appliquer à tout occupant autorisé contractuellement, même sans contrepartie. La Cour de cassation réaffirme la nécessité d’une contrepartie à l’occupation du bien : il s’agit d’une application stricte du texte de l’article 1733 du Code civil.

Il convient donc de recommander à tout vendeur de fixer une contrepartie à la charge de l’acquéreur autorisé à occuper l’immeuble vendu entre la signature de la promesse de vente et la réitération par acte authentique, et de ne pas cesser d’assurer le bien pendant cette période.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
ImmobilierAvant-contrat
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20260128-fiscal.jpg
Immobilier - Avant-contrat

L’information en lien avec la vente ne relève pas toujours du devoir d’information précontractuelle

La Cour de cassation confirme : pour relever du devoir d’information précontractuelle, une information doit être non seulement en lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties mais aussi déterminante du consentement.
quoti-20250129-uneimmo.jpg
Immobilier - Avant-contrat

Le premier jour du délai de rétractation est celui qui suit la présentation de la lettre recommandée

La notification de la promesse de vente à l’acquéreur fait courir un délai de rétractation de 10 jours qui court, en cas de notification par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à compter du lendemain de la première présentation.
quoti-20241220-immo3.jpg
Immobilier - Avant-contrat

Location meublée touristique : un nouveau tournant législatif pour la réglementation locative !

La loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale est publiée. Attendue depuis des mois, elle comporte de nombreux aménagements juridiques et fiscaux dans la réglementation des locations meublées de tourisme.