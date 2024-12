Cass. soc. 6-11-2024 n° 23-16.226 F-D

Une salariée, licenciée près de 6 ans après son embauche, saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement. A l'appui de sa demande, elle invoque la comparaison avec une autre salariée ayant près de 7 ans d'ancienneté. L'employeur, quant à lui, se prévaut de la différence d'ancienneté pour justifier de la disparité de rémunération.

La cour d'appel donne raison à la salariée, considérant que l'ancienneté supérieure peut justifier tout au plus une prime d'ancienneté mais pas une différence de salaire de base.

Sans surprise, l'arrêt est cassé au visa du principe d'égalité de traitement.

A noter :

En application de ce principe, les différences de traitement entre salariés placés dans une situation identique doivent reposer sur des règles préalablement définies et contôlables (Cass. soc. 18-1-2000 n° 98-44.745 P : RJS 3/00 n° 277) et être justifiées par des raisons objectives et pertinentes (Cass. soc. 13-5-2009 n° 07-45.356 F-D : RJS 7/09 n° 932). Parmi ces raisons figure l'ancienneté, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte dans une prime spéciale (Cass. soc. 19-12-2007 n° 06-44.795 F-D : RJS 3/08 n° 279 ; Cass.soc. 21-1-2009 n° 07-40.609 F-D : RJS 4/09 n° 453) et ce, même si la prime ne prend en compte que particiellement la durée de présence des salariés dans l'entreprise (Cass. soc. 5-7-2023 n°s 22-18.155 F-D et 22-17.250 F-D).