Il appartient à la juridiction étatique saisie d’un litige relevant d'une clause d'arbitrage de se déclarer incompétente, sauf si la clause est manifestement nulle ou inapplicable (effet du principe compétence-compétence ; CPC art. 1448).

Un contrat d’approvisionnement stipule à la fois une clause d’arbitrage et une clause prévoyant la compétence du président d'un tribunal de commerce pour désigner un expert en cas de contestation relative au prix des marchandises. Après avoir découvert, à la suite d’une sentence arbitrale rendue sur ce contrat, des taux de marge pratiqués sur les prix fournisseurs contraires aux conditions tarifaires contractuelles, une des parties saisit le président du tribunal de commerce d'une demande de désignation d’un expert. L’autre partie lui oppose l’incompétence du juge étatique au profit du tribunal arbitral.

Ce moyen tiré de l’incompétence du juge doit être rejeté, juge la Cour de cassation, la clause d’arbitrage étant manifestement inapplicable à la demande de désignation d’un expert relevant d’une clause attributive de compétence distincte. En effet, coexistaient au sein du même article du contrat deux clauses complémentaires et non contradictoires, l’une compromissoire, soumettant à l’arbitrage toutes contestations auxquelles pourrait donner lieu l’exécution ou l’interprétation du contrat et confiant aux arbitres le rôle d’apprécier, le cas échéant, tout préjudice de l’une ou l’autre des parties et de déterminer les modalités de dédommagement, l’autre attributive de compétence pour ordonner la désignation, prévue contractuellement, d’un expert qualifié, indépendant des parties contractantes en cas de contestation sur les prix.