Une commune installe une station de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine sur des parcelles cadastrées dont elle est propriétaire. Un arrêté préfectoral fixe pour cette zone de captage des périmètres de protection immédiate et rapprochée. La commune, se prétendant enclavée, assigne les propriétaires voisins pour fixer une servitude de passage sur leurs terrains afin d’accéder à cette station et effectuer les contrôles, les travaux d'entretien et de réparation éventuellement nécessaires.

La cour d’appel constate que l'état d'enclave des parcelles appartenant à la commune résulte de la division d'un fonds unique et fixe l’assiette de la servitude sur des parcelles qui ne sont pas forcément issues de cette division. Les propriétaires contestent le tracé retenu.

Confirmant la décision d’appel, la Cour de cassation rappelle tout d’abord les règles de fixation de l’assiette d’une servitude de passage : le trajet le plus court et le moins dommageable, et l’article 684 du Code civil qui prévoit que, lorsque l’enclave résulte de la division d’un fond, le passage ne peut être demandé en principe que sur les terrains issus de la division. Elle rappelle ensuite sa jurisprudence imposant à l’assiette de la servitude d’être compatible avec les contraintes d'urbanisme et d'environnement applicables. La Haute Juridiction approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’assiette de la servitude ne pouvait pas être fixée sur les parcelles du fonds divisé situées dans le périmètre de protection rapprochée autour du captage, l’arrêté préfectoral interdisant d'effectuer dans cette zone des excavations d'une certaine profondeur. Elle l’approuve d’avoir retenu la même solution pour les parcelles non issues de la division également situées dans ce périmètre.