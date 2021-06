CMS Francis Lefebvre annonce la nomination de dix nouveaux Counsels. Cette nomination a fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée plénière des associés du 15 juin 2021.

Le cabinet compte désormais 79 Counsels pour un nombre total de 450 avocats dont 117 associés.

Les nouveaux Counsels sont :

Fiscal

Sebastian Boyxen

Ambroise Lecoeur

Mary Lédée

Vanessa Mougeolle

Thierry Viu

Juridique

Guillaume Bouté (Restructuring / Entreprises en difficulté)

Véronique Bruneau Bayard (Corporate / Fusions & acquisitions)

Thomas Carenzi (Droit public)

François Gilbert (Doctrine juridique)

Eleni Moraïtou (Droit de la Concurrence et droit européen)

