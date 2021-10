Après cinq années passées au cabinet Temime, Benjamin Bohbot rejoint CONSIGNY MONCLIN BELLOUR en tant qu’associé pour y développer le pôle pénal des affaires.

Ancien Secrétaire de la Conférence (institution qui distingue chaque année 12 avocats à l’issue d’un concours d’éloquence afin que ces derniers soient commis d’office dans les dossiers criminels les plus complexes et les plus graves), Benjamin a également travaillé au sein de la section JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) criminalité organisée du Parquet de Paris.

Il est titulaire d’un Master de Droit pénal et sciences pénales (major de promotion 2014) de l’Université Paris II Panthéon-Assas. Il a également enseigné au sein de cette université le droit pénal et la procédure pénale auprès du professeur Philippe Conte.

Le cabinet est très heureux d’accueillir Benjamin Bohbot, largement salué comme une valeur montante de premier plan du barreau pénal de Paris.