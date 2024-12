Fiscal - CET (CFE/CVAE)

Les mesures fiscales du projet de loi de finances 2025 enfin détaillées

Le projet de loi de finances pour 2025 a été déposé à l’Assemblée nationale. Outre les mesures déjà annoncées telles les contributions exceptionnelles des plus grandes entreprises et des contribuables aux plus hauts revenus, le texte contient de nombreuses mesures techniques. Zoom sur certaines d'entre elles.