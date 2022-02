Sous l’intitulé « Liste de contrôle relative aux plans de restructuration », le ministère de la justice a établi à l'attention des PME un document sommaire détaillant le contenu d'un projet de plan dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de sauvegarde accélérée et de redressement judiciaire (« Ministère de la justice, Liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration », 10-11-2021). Il s'appuie pour ce faire sur une disposition de la directive européenne 2019/1023 du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive et aux procédures d'insolvabilité : cette disposition prescrit aux Etats membres d’élaborer un document à l'attention des petites entreprises comprenant « des orientations pratiques sur la façon dont le plan de restructuration doit être rédigé conformément au droit national » (Dir. UE 2019/1023 du 20-6-2019 art 8, § 2).

Rappelons que l’un des objectifs de la directive européenne est d'harmoniser les conditions d'adoption des plans de restructuration pour les entreprises en difficulté, en prescrivant la mise en place de classes de créanciers appelées à voter selon des modalités précises et en confiant au tribunal le soin d’approuver ces plans. La liste de contrôle ainsi proposée constitue pour les dirigeants sociaux et les entrepreneurs individuels une aide précieuse lorsqu'ils s'apprêtent à présenter un projet de plan. Parallèlement, elle offre aux tribunaux de commerce un document permettant d’en vérifier le contenu et le sérieux.

Ce document, qui s'inscrit dans les dispositions nouvelles résultant de l'ordonnance du 15 septembre 2021 et du décret du 23 septembre 2021 ( C com. art. D 626-65 ), portant transcription de la directive européenne de 2019, reproduit les éléments devant figurer dans un plan (Dir. UE 2019/1023 art. 8, § 1), afin de rendre ces prescriptions lisibles et accessibles à tous. La liste , qui pourrait être l'objet d'une normalisation plus poussée au niveau des tribunaux et des cours, guidera l’élaboration de tout projet de plan devant être soumis aux créanciers et aux actionnaires d'une société en difficulté répartis en plusieurs classes, comme aux créanciers individuellement en l’absence de classes.

L’identité du débiteur : il s'agit d’indiquer le nom, la dénomination juridique (raison sociale) ainsi que le capital social, l’identité du ou des dirigeants, le siège statutaire, mais également les sociétés associées (société mère et sœurs ou filiales) et la place respective des sociétés du groupe auquel appartient la société débitrice. Il faut y ajouter un extrait du registre du commerce et des sociétés (à compter du 1 er janvier 2023 sera mis en œuvre le registre national des entreprises créé par l’ordonnance 2021-1189 du 15 septembre 2021) : cet extrait devrait être récent si des modifications statutaires sont intervenues depuis l'ouverture de la procédure d'insolvabilité.

L’actif du débiteur : cette rubrique mentionne également la valeur nette comptable des actifs, mais l’actif et les actifs figurant au même point de la liste ne sont pas identiques.

L’actif correspond aux postes comptabilisés à l’actif dans leur valeur actuelle (au moment de la présentation du plan) ; l’expert-comptable doit être associé à la détermination de cette valeur, ainsi que, le cas échéant, le commissaire aux comptes, sans qu'il s'agisse ici d'en certifier l'exactitude. Il faut se référer à la classification des postes comptables de l’actif, en y ajoutant les immobilisations corporelles, incorporelles et financières, et les stocks évalués, les créances sur clients et la trésorerie.

Les dirigeants doivent par ailleurs indiquer la valeur des éléments d’actif : ils engagent leur propre responsabilité quant à la valeur indiquée pour ces actifs, ce qui n'est pas le cas lorsqu'un inventaire accompagné d'une prisée est opéré par un huissier désigné par la juridiction (C com. art. L 622-6 et R 622-4). Une actualisation de l'inventaire qui était joint à la demande d'ouverture (C com. art. R 621-1, 7°) ou qui a été établi par la suite par le débiteur (C com. art. L 622-6-1) donnera une image fidèle du patrimoine du débiteur en son dernier état. C'est sur la base de cette estimation que la faisabilité du plan s'appréciera.

Il apparaît également nécessaire que ces actifs soient décrits avec les sûretés qui les grèvent, compte tenu des droits qui peuvent être invoqués par les créanciers qui en sont titulaires.

On ajoutera que tous les biens du débiteur doivent être mentionnés, y compris ceux qui seraient localisés à l’étranger ; cette information se rattache à l’obligation du débiteur d’informer le tribunal et les mandataires de justice de son entier patrimoine selon les dispositions précitées, à peine de sanction (C com. art. L 653-8).

Le débiteur peut faire figurer dans son actif des biens ne lui appartenant pas

A priori, il s'agit seulement des actifs appartenant en pleine propriété au débiteur. Mais le débiteur peut à ce titre ajouter les biens loués ou détenus sous réserve de propriété, ou dans le cadre d'un crédit-bail ou d'une simple location, dès lors que leur situation juridique y apparaît clairement mentionnée.