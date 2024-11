Une femme souscrit un contrat d’assurance-vie en unités de compte (UC) et y investit plus de 143 000 €, avant de procéder à un arbitrage de ces sommes sur un produit structuré indexé sur un panier d’actions de référence coté à la Bourse de Luxembourg. Près de dix ans plus tard, elle demande le rachat de son contrat et l’assureur lui verse moins de 23 000 €.

Soutenant que le produit financier ayant servi de support au contrat n’était pas éligible à l’assurance-vie et reprochant à l’assureur d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil, elle lui demande réparation de son préjudice résultant de la moins-value subie. La cour d’appel la déboute.

La Cour de cassation confirme. Elle rappelle qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en UC constituées de valeurs mobilières ou d’actifs (C. ass. art. L 131-1), au rang desquels figurent les obligations négociées sur un marché reconnu (C. ass. art. R 332-2, 2° sur renvoi de R 131-1, I-1°). Puis elle précise que les obligations satisfont à cette condition de négociabilité dès lors qu’elles sont admises sur un marché reconnu. Ayant été admis à la Bourse de Luxembourg, les produits en cause doivent donc être considérés comme négociés sur un marché reconnu et, par conséquent, sont éligibles en tant qu’UC d’un contrat d’assurance-vie.