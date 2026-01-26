Le plan de sauvegarde désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise, notamment les engagements portant sur le règlement du passif soumis à déclaration (C. com. art. L 626-10, al. 1). Lorsque ces derniers engagements peuvent être établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, ils portent sur les créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que sur les créances identifiables, notamment celles dont le délai de déclaration n'est pas expiré (même art., al. 2). L'inscription d'une créance au plan ne préjuge pas l'admission définitive de la créance au passif ; les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif (art. L 626-21). Ces dispositions s’appliquent aussi au plan de redressement (art. L 631-19, I).

La Cour de cassation vient de se prononcer sur l’articulation de ces textes dans un cas où une entreprise en redressement judiciaire reprochait à une cour d’appel d’avoir rejeté son projet de plan de redressement au motif qu’il prévoyait uniquement l’apurement du passif non contesté. L’entreprise soutenait que les créances déclarées ou identifiables doivent être écartées du plan si elles sont contestées.

La Cour de cassation a écarté l’argument, et confirmé le rejet du plan, pour les raisons suivantes.

Il résulte de la combinaison des articles L 626-10, al. 1 et L 626-21 précités que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise.

En conséquence, lorsque, en application de l'article L 626-10, al. 2, les engagements pris (sur le règlement de passif) ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées.