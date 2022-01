Des époux décédés en 1976 et 1978 laissent sept enfants pour recueillir leur succession. Un enfant décède à son tour en 1995, laissant lui-même trois enfants. L’un de ces petits-enfants assigne le 20 avril 1998 l’une de ses tantes en rapport de donations et recel successoral.

Un premier arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France prive la tante de tous droits sur un appartement dont elle a acheté la nue-propriété à l’aide de deniers fournis par son père et dont elle n’a pas fait état lors des opérations de liquidation et de partage. L’arrêt est toutefois cassé mais seulement en ce qu’il a retenu que le bien recelé devait être restitué en nature et non en valeur (Cass. 1e civ. 30-9-2009 n° 08-16.601 F-D).

Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Fort-de-France demande au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession de déterminer la valeur actuelle de l’appartement. Elle retient par ailleurs que les intérêts de retard au taux légal sur la valeur du bien seront dus à compter de la date de l’assignation du 20 avril 1998.

Censure de la Cour de cassation au visa de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2006-728 du 23 juin 2006. Il résulte de ce texte que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant la donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. S'agissant d'une dette de valeur, les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle est déterminée.