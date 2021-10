Affaires

Revoir... Avocats : Réseaux sociaux et déontologie

Depuis mars 2020, les pratiques numériques se sont intensifiées, 88% des acheteurs consultent les avis d’entreprise sur le web avant de passer à l’acte et 77% passent par les réseaux sociaux. Ces indicateurs signifiants marquent un tournant pour les avocats qui ne peuvent plus se passer des réseaux sociaux pour maintenir et développer leur portefeuille client. C’est pourquoi les Editions Dalloz et Sarah Levy, Avocate au Barreau de Paris ont élaboré une formation ayant pour objectif d’accompagner la profession afin de bâtir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux efficace et engageante.