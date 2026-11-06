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À Grasse, le festival Lumières sur la Justice pour rapprocher les citoyens de la justice

Publié le 06/11/2026
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Du 19 au 21 novembre 2026, Grasse accueille la première édition du festival « Lumières sur la Justice », destiné à mieux faire connaître au grand public le fonctionnement et l’histoire de la justice à travers le théâtre, le cinéma, la photographie et la littérature. L’événement est notamment porté par Basile Ader, avocat et ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris, et David Nitlich, président de l’association Évidences.

Au programme figurent notamment trois reconstitutions de procès historiques : le procès de Bobigny de 1972, autour du combat de Gisèle Halimi pour le droit des femmes ; celui de Missak Manouchian et de l’Affiche rouge ; et le procès de Marie-Antoinette, proposé avec une mise en scène olfactive conçue par la maison Sozio.

Le festival proposera également plusieurs projections du documentaire « Iran – Plaidoyer pour la justice », consacré aux massacres commis lors des manifestations de janvier 2026 en Iran, suivies de débats avec le public.

Une conférence de l’historienne Cécile Berly sur les femmes guillotinées sous la Terreur, trois expositions photographiques consacrées à l’univers judiciaire ainsi qu’un défilé de 30 robes d’avocats venues du monde entier complètent la programmation.

Cette première édition, organisée notamment avec la Ville de Grasse, le Conseil national des barreaux, le Tribunal judiciaire et le Barreau de Grasse, a vocation à être déclinée ensuite dans d’autres villes.

Cliquez ici pour en savoir plus 

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