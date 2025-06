L’association J’aime Communay exerce un recours contre une délibération du conseil municipal approuvant un échange de parcelles supportant un chemin rural et autorisant le maire à signer la promesse synallagmatique d’échange. Il ressort des termes mêmes de la délibération et de la promesse d’échange qui y était jointe que le conseil municipal a approuvé le principe de cet échange de manière irrévocable. Or, lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, il doit donner lieu, avant la délibération autorisant l’échange, à une information du public par une mise à disposition en mairie, pendant un mois, des plans du dossier et d’un registre. Un avis doit également être affiché en mairie (C. rur. art. L 161-10-2, al. 3 ; CGPPP art. L 3222-2, al. 2).

La cour administrative d’appel en déduit donc que la délibération est illégale et doit être annulée. Est sans incidence à cet égard, précise-t-elle, la circonstance que la promesse synallagmatique d’échange comportait une condition suspensive selon laquelle l’acte d’échange ne serait signé par le maire qu’après l’accomplissement d’une information et d’une consultation du public.