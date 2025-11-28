With your agreement, we and our 944 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social

La limite de 3 mandats successifs au CSE est supprimée

En supprimant la limite de 3 mandats successifs au comité social et économique applicable depuis 2018, la loi Seniors permet aux membres du CSE d’enchaîner les mandats indéfiniment, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Publié le 28/11/2025
Par Séverine BAUDOUIN
quoti-20251128-social.jpg

©Gettyimages

Loi 2025-989 du 24-10-2025 art. 8 : JO 25

L’ordonnance Macron créant le comité social et économique (CSE) a introduit une limitation à 3 du nombre de mandats successifs pour les entreprises de 50 salariés et plus. Pour les entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, il était toutefois prévu une exception : il était possible d’écarter cette limitation dans le protocole préélectoral. A l'époque, cette mesure de limitation avait été vivement critiquée par les syndicats, mais justifiée par le législateur au nom du nécessaire renouvellement des instances et des militants syndicaux.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 relatif à l’évolution du dialogue social préconisait la suppression pure et simple de cette limitation. Tel est l’objet de l’article 8 de la loi portant transposition des ANI en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social, couramment appelée loi Seniors, qui modifie à cet effet l’article L 2314-33 du Code du travail. Ce texte ne prévoyant aucune modalité d’entrée en vigueur, le nouveau texte est applicable depuis le 26 octobre 2025. 

La loi modifie également l’article L 2143-3 du Code du travail relatif à la désignation des délégués syndicaux (DS). Cet article fixe notamment les règles supplétives applicables en l’absence de candidats ayant recueilli 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège aux élections professionnelles. Dans ce cas, ou lorsque l’ensemble des élus remplissant cette condition de suffrages renoncent par écrit à leur droit d’être désigné DS, l’article L 2143-3 précité prévoyait que le syndicat pouvait désigner son représentant parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE. La précision relative à la limite de 3 mandats successifs, n’ayant plus lieu d’être, disparaît. Ainsi, dorénavant, dans le cas visé, le syndicat peut désigner son DS parmi tous ses anciens élus.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
Social
