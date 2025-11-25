With your agreement, we and our 944 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

Social - Formation professionnelle

Apprentissage : le versement de certaines aides est suspendu jusqu'en mars 2026

« L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage », mis à jour le 6-11-2025

Publié le 25/11/2025
Par Frédéric SATGE
quoti-20251125-social.jpg

©Gettyimages

Les employeurs qui ont recruté un apprenti depuis le 1er novembre 2025 devront patienter pour le versement des aides financières à l'apprentissage. Le ministère du travail prévoit la suspension des versements de l'aide unique et de l'aide exceptionnelle à l'apprentissage jusqu'en février 2026, le temps de mettre en œuvre un nouveau dispositif de proratisation.

Un décret du 31 octobre 2025 prévoit en effet que ces aides, jusqu'ici versées de manière forfaitaire pour la première année du contrat, seront désormais calculées au prorata du nombre de jours effectivement travaillés pour les contrats de moins d'un an ou interrompus avant leur terme (voir notre actualité du 21-11-2025). L'éligibilité des contrats conclus depuis le 1er novembre sera étudiée à partir de mi-février 2026, avec un premier versement attendu courant mars.

Pour les contrats signés avant le 1er novembre et toujours en cours, les versements se poursuivront normalement jusqu'à la mi-février. En cas de rupture anticipée, l'Agence de services et de paiement (ASP) pourra réclamer un remboursement partiel aux employeurs concernés.

SocialFormation professionnellePaie
