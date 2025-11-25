Les employeurs qui ont recruté un apprenti depuis le 1er novembre 2025 devront patienter pour le versement des aides financières à l'apprentissage. Le ministère du travail prévoit la suspension des versements de l'aide unique et de l'aide exceptionnelle à l'apprentissage jusqu'en février 2026, le temps de mettre en œuvre un nouveau dispositif de proratisation.

Un décret du 31 octobre 2025 prévoit en effet que ces aides, jusqu'ici versées de manière forfaitaire pour la première année du contrat, seront désormais calculées au prorata du nombre de jours effectivement travaillés pour les contrats de moins d'un an ou interrompus avant leur terme (voir notre actualité du 21-11-2025). L'éligibilité des contrats conclus depuis le 1er novembre sera étudiée à partir de mi-février 2026, avec un premier versement attendu courant mars.

Pour les contrats signés avant le 1er novembre et toujours en cours, les versements se poursuivront normalement jusqu'à la mi-février. En cas de rupture anticipée, l'Agence de services et de paiement (ASP) pourra réclamer un remboursement partiel aux employeurs concernés.

Documents et liens associés

« L'aide aux employeurs qui recrutent en apprentissage », mis à jour le 18-11-2025