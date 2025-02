[LIVRE BLANC] L’IA générative au service du notariat : pratiques et perspectives

Découvrez comment l’intelligence artificielle générative (IA générative) révolutionne le monde du notariat. Les notaires, gardiens des actes et experts en droit, sont confrontés à cette technologie innovante qui promet de redéfinir leurs pratiques et de questionner l’organisation des études. Explorez les implications de cette avancée technologique et les opportunités qu’elle représente.