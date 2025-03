Barbara Régent et Joséphine Coz ont récemment élaboré une nouvelle méthode de calcul de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (CEEE), fruit d’une analyse approfondie durant cinq ans de situations concrètes. Pour l’heure, cette méthode est un nouvel outil qui s’ajoute à la table de référence des pensions alimentaires utilisées par les avocats et les magistrats et au barème utilisé par les organismes débiteurs de prestations familiales. Mais elle pourrait bien à terme les remplacer, en ce que, dans le respect de l’art. 371-2 c. civ., elle se rapproche autant que possible des besoins de l’enfant tout en offrant une plus grande transparence pour chacun des parents…

Découvrez dans ce livre blanc, leur nouvelle méthode de calcul des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants (CEEE), appelées communément « pensions alimentaires » ainsi que les points forts de leur méthode par rapport à la table de référence.

Cliquez ici pour télécharger le livre blanc