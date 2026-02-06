Particuliers

[LE PODCAST DE LA SEMAINE] Les hospitalités dans le sport

Dans ce nouveau numéro "Lefebvre Dalloz décode", focus sur les enjeux juridiques des hospitalités dans le sport. Derrière ce terme se trouvent des prestations premium telles que les accès VIP, les expériences sur mesure ou encore les relations publiques, devenues des leviers stratégiques pour les organisations sportives comme pour les entreprises. Pourtant, ce marché en forte croissance reste freiné par une méconnaissance du cadre juridique, notamment autour des règles encadrant les "cadeaux et invitations". À quoi servent réellement les hospitalités ? Pourquoi sont-elles essentielles au modèle économique du sport ? Et comment mettre en place une politique d’hospitalités conforme, transparente et efficace ? Un échange avec François Lhospitalier, avocat au sein du cabinet BCTG Avocats et spécialiste du droit du sport, pour décrypter les enjeux économiques, juridiques et pratiques des hospitalités dans le sport.