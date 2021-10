Une association de financement électorale est dissoute de plein droit six mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle doit se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l'apport du candidat ou d'un des membres d'un binôme de candidat. Le solde peut être attribué à une association de financement ou à un mandataire financier d'un parti politique ; mais il peut également, depuis le 3 juillet 2021, être dévolu soit à une ou plusieurs associations déclarées depuis au moins trois ans et dont l'ensemble des activités est mentionné à l'article 200, 1-b du CGI (voir n° 4) ou inscrites au registre des associations en application du Code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, soit au Fonds pour le développement de la vie associative (C. élect. art. L 52-5, al. 5 modifié par loi 2021-875 art. 5, 1°).

À défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, l'actif net est, dorénavant, versé non plus à un établissement d'utilité publique désigné par le président du tribunal judiciaire, mais au Fonds pour le développement de la vie associative (C. élect. art. L 52-5, al. 5, modifié par loi 2021-875 art. 5, 2°).