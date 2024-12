Par un communiqué de presse en date du 17 décembre 2024, le Premier ministre a annoncé que les dons effectués pour venir en aide à la population de Mayotte, à la suite du cyclone Chido, bénéficieraient du taux majoré de 75 % de la réduction d’impôt en faveur des dons, dans la limite de 1 000 €.

Sont concernés les dons et versements effectués entre le 17 décembre 2024 et le 17 mai 2025, au profit des associations et fondations reconnues d’utilité publique œuvrant sur place à fournir des repas gratuits à des personnes en difficulté, à favoriser leur logement, y compris par la reconstruction des locaux d'habitation rendus inhabitables, ou à prodiguer des soins à des personnes en difficulté.

Il est précisé que cette annonce donnera lieu à une mesure législative rétroactive.