With your agreement, we and our 948 partners use cookies or similar technologies to store, access, and process personal data like your visit on this website, IP addresses and cookie identifiers. Some partners do not ask for your consent to process your data and rely on their legitimate business interest. You can withdraw your consent or object to data processing based on legitimate interest at any time by clicking on “Learn More” or in our Privacy Policy on this website.

We and our partners process data for the following purposesPersonalised advertising and content, advertising and content measurement, audience research and services development, Precise geolocation data, and identification through device scanning, Store and/or access information on a device

Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
ACTUALITESNOS OFFRESESSAIS GRATUITS
RESSOURCES
CHIFFRES & TAUX
AGENDA
SIMULATEURS
BOUTIQUE
Logo Lefebvre Dalloz Desktop
icone de recherche
logo
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Affaires/ Clause pénale
Affaires - Clause pénale

Mettre en œuvre de mauvaise foi une clause pénale comporte des risques

Le vendeur d’un immeuble qui poursuit l’acheteur en paiement de la pénalité convenue à défaut de finalisation de la vente s’expose à indemniser l’acheteur si l’échec de la vente n’est pas imputable à ce dernier.

Cass. 3e civ. 23-10-2025 n° 24-10.737 F-D, X c/ Sté Citevo

Publié le 04/12/2025
quoti-20251204-affaires.jpg

©Gettyimages

Aux termes d’un compromis de vente portant sur deux pavillons, l’acte notarié de vente doit être signé le 26 février 2021 au plus tard, date au-delà de laquelle chaque partie est autorisée à mettre l'autre en demeure de s'exécuter dans un délai de dix jours, sous peine de résolution de plein droit du contrat et d'acquisition à son profit d'une clause pénale de 50 000 €. Ayant adressé à l’acheteur une mise en demeure restée sans réponse, les vendeurs réclament en justice le paiement de la clause pénale.

Mal leur en prend, car ce sont les vendeurs qui sont condamnés à verser 50 000 € de dommages-intérêts à l’acheteur pour procédure abusive. En effet, les vendeurs avaient adressé à ce dernier, le 15 janvier 2021, une lettre recommandée lui indiquant qu'un des pavillons, qui devaient être vendus libres de toute occupation à la date de l’acte notarié, était occupé, que le compromis de vente encourrait la nullité pour n'avoir été signé que par deux propriétaires sur trois et lui proposant, s'il demeurait intéressé par la vente, de signer un nouveau compromis stipulant que le bien était en partie occupé. C’est donc parfaitement conscients que l'échec de la vente n'était pas imputable à l'acheteur que les vendeurs avaient agi en paiement de la clause pénale, ce qui caractérisait leur mauvaise foi et une déloyauté de leur part.

Documents et liens associés : 

Cass. 3e civ. 23-10-2025 n° 24-10.737 F-D

Mémento Droit commercial 2025
Pour en savoir plus
Tout le droit des affaires en un seul ouvrage !
voir Mémento Droit commercial 2025 n° 15271 et 71636
© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne
AffairesClause pénale
Partager sur LinkedInPartager sur TwitterPartager sur Facebook
Envoyer par mail

A lire aussi

quoti-20240303-affaires.jpg
Affaires - Clause pénale

Promesse de vente : articulation de clauses prévues en cas de non-réitération devant notaire

Le juge dénature les termes d'une promesse de vente, qui permet au vendeur d'agir en paiement de la clause pénale en cas de non-réitération du fait de l'acheteur, en appliquant à cette action un délai qui n'était stipulé qu'en cas d'action en réalisation forcée de la vente.
quoti-20230620-affaires.jpg
Affaires - Clause pénale

Une clause pénale due par un franchisé malgré la rupture abusive du contrat par le franchiseur

La clause qui met une pénalité à la charge d'un franchisé utilisant la marque du franchiseur après la rupture du contrat de franchise, sans distinguer entre les causes de rupture, s’applique même en cas de résiliation abusive du contrat par le franchiseur.
quoti-20230321-affaires.jpg
Affaires - Clause pénale

Location de matériel : une indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale

Est une clause pénale, et peut donc être réduite par le juge, la clause d’un contrat de location de matériel prévoyant, en cas de non-paiement du loyer, une indemnité égale à la totalité des loyers à échoir jusqu’à son terme.